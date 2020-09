COVID-19 : le marché de l’emploi toujours impacté

Photo : YONHAP News

Chaque mois, l’Institut national des statistiques (Kostat) publie les données sur l’état de l’emploi dans le pays. Les chiffres communiqués aujourd’hui démontrent une nouvelle fois l’impact continu du coronavirus sur le marché du travail.En août, le nombre de personnes employées a une nouvelle fois reculé, soit 274 000 de moins qu’en août 2019, même sans prendre en compte les répercussions de la recrudescence de l’épidémie mi-août. Il s'agit d’une baisse pour le sixième mois de suite et de la plus longue période de contraction, depuis celle de huit mois ayant pris fin en août 2009, aussitôt après la crise financière mondiale de l’année précédente, dont les Etats-Unis ont été l'épicentre. Le mois dernier, la Corée du Sud comptait par conséquent un total de 27 085 000 personnes actives occupées. Chose rassurante, la régression a perdu de l’ampleur pour le quatrième mois consécutif.Quant au taux d’emploi des plus de 15 ans, il a diminué de 1 point sur un an et s’est établi à 60,4 %, son plus bas depuis sept ans pour un mois d’août. Le chiffre était de 65,9 % chez les 15-64 ans, soit un repli de 1,1 point en glissement annuel.Le taux de chômage a progressé de 0,1 point pour s’élever à 3,1 %, là aussi son plus haut depuis 2018 pour un mois d'août.