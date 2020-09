18e Dialogue de défense intégrée Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

La 18e édition du Dialogue de défense intégrée sud-coréano-américain (KIDD) se déroulera aujourd’hui et vendredi prochain en visioconférence.Les ministères de la Défense des deux alliés en profiteront pour partager leurs données sur la sécurité de la péninsule coréenne. Ils vont se pencher sur la préparation de la parade militaire de la Corée du Nord organisée pour célébrer le 75e anniversaire du Parti des travailleurs, le 10 octobre, et sa construction d’un nouveau modèle de sous-marin au chantier naval de Sinpo dans la province de Hamgyong du Sud.Séoul et de Washington vont également faire le point sur le transfert du contrôle opérationnel des forces conjointes (Opcon) en temps de guerre, notamment le test de capacité opérationnelle (FOC) du futur commandement combiné Corée-USA prévu au premier semestre de l’année prochaine. Ce processus indispensable pour le transfert de l'Opcon a été en partie réalisé lors de l'exercice de poste de commande combiné (CCPT), qui a eu lieu du 18 au 28 août.La Corée du Sud et les Etats-Unis vont également s’entretenir sur leur coopération pour la dénucléarisation de la péninsule, la consolidation de la paix permanente et le développement de leur partenariat.Pour ce rassemblement, la délégation sud-coréenne a à sa tête Chung Suk-hwan, le directeur de la politique de défense, et celle américaine, David Helvey, le sous-secrétaire adjoint pour l'Indo-Pacifique du Pentagone.