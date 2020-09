Le ministère de la Réunification ouvre un centre de données satellites

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a dévoilé son tout nouveau centre de données satellites pour un renseignement plus précis et étendu sur la situation économique et sociale de la Corée du Nord. La nouvelle structure se charge de l’analyse des images satellites transmises par l'Institut de recherche aérospatiale de Corée (Kari). Pour cette mission, le ministère a employé entre deux et trois employés supplémentaires, qui ont commencé leur mission au début du deuxième semestre.Selon un responsable du gouvernement, alors que les statistiques sont limitées pour connaître de l’intérieur le royaume ermite, cette nouvelle méthode permettra d'approfondir les connaissances du pays communiste sous différentes dimensions.Si le Service national du renseignement (NIS) et le ministère de la Défense utilisent les photos prises depuis l’espace uniquement dans le domaine militaire, le nouvel organisme passera au crible les informations dans le secteur de l’économie et de la société, tels que l’agriculture, le tourisme et le marché. Il pourra par exemple comparer la taille des terres agricoles chaque année ou recenser les dégâts causés par les inondations de manière plus précise.