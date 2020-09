La grève des médecins en stage s’achève définitivement

Photo : YONHAP News

La grève des médecins stagiaires, qui a débuté mi-août, a touché à sa fin. Le nouveau comité d’urgence de l’Association des médecins internes et résidents (Kira) a annoncé ce matin avoir décidé de reprendre le travail sans relancer d’action collective.Cette structure a été formée en opposition à son ancienne commission, qui a pris la décision du retour à l’hôpital en l’accusant de n’avoir pas recueilli suffisamment d’opinions de l’ensemble des membres.Toutefois, lors de la réunion qui s'est écoulée d’hier soir jusqu’à ce matin, la majorité a consenti à mettre un terme à la suspension du travail. Par conséquent, les internes et les résidents de tout le territoire sont revenus à leur vie professionnelle à 7h.Le gouvernement a salué cette décision et a réclamé au milieu médical de lui faire confiance à propos du respect de l’accord signé. A en croire Son Young-rae, le porte-parole du ministère de la Santé, les autorités s’efforceraient de trouver la meilleure alternative, à commencer par la formation d’un corps consultatif entre l’exécutif et les médecins.Par ailleurs, en ce qui concerne l’examen de licence médicale auquel peu d’étudiants se sont inscrits en signe de protestation, l’État ne voit pas la nécessité de discuter d’un plan de sauvetage, d’autant que les étudiants n’ont publié aucun avis officiel.