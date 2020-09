COVID-19 : le gouvernement renouvelle son appel au respect des mesures de distanciation

Photo : YONHAP News

156 cas supplémentaires de COVID-19 ont été identifiés en 24 heures. Avec 100, la région métropolitaine de Séoul en comptabilise le plus grand nombre. Le bilan total des infections s’établit désormais à 21 588, dont 2 933 importés.Les autorités sanitaires se veulent cependant rassurantes. Selon elles, si les mesures durcies de distanciation sociale sont bien respectées d’ici leur échéance, fixée pour le moment au 13 septembre pour la mégalopole, il n’y aura plus lieu de les prolonger davantage.Dans ce contexte, bon nombre d’associations conservatrices ont déposé un préavis de manifestations de grande ampleur dans la capitale pour le 3 octobre. Le gouvernement a d’ores et déjà affiché sa fermeté, par crainte que ces rassemblements deviennent un nouveau foyer important de contaminations au coronavirus, comme ce fut le cas lors des rassemblements du 15 août sur la place Gwanghwamun.L’exécutif appelle aussi les citoyens à se faire vacciner contre la grippe. La vaccination gratuite a déjà débuté hier pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, entre autres.