Suh Hoon et Robert O’Brien discutent du processus de paix et du COVID-19

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue, Suh Hoon, et son homologue américain, Robert O’Brien, se sont entretenus au téléphone aujourd’hui. Le processus de paix dans la péninsule et la coopération en matière de lutte contre la pandémie du COVID-19 ont été au cœur de leurs discussions.D’après la Cheongwadae, les deux hommes ont alors reconfirmé leur ferme volonté de partager les valeurs communes de leurs pays dans le cadre de leur alliance. Ils ont aussi affiché leur convergence sur le fait que les prochains mois seront déterminants pour faire avancer le processus de dénucléarisation de la Corée du Nord et celui de paix dans la péninsule. Ils se sont d’emblée engagés à poursuivre leurs concertations sur les moyens en ce sens.Les deux conseillers présidentiels se sont aussi mis d’accord pour travailler main dans main pour maîtriser l’épidémie.Il s’agit de leur premier échange téléphonique depuis que Suh a été nommé à son poste en juillet.