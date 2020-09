Moon Jae-in reçoit les dirigeants du Minjoo

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, aujourd’hui à la Cheongwadae, les principaux dirigeants de son parti, le Minjoo, dont le nouveau patron Lee Nak-yon et le chef du groupe parlementaire Kim Tae-nyeon.Moon Jae-in a alors souligné l’importance du dialogue et de la coopération, non seulement entre l’Assemblée nationale et le gouvernement, mais aussi avec les formations de l’opposition, en particulier sa première force, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP).Le chef de l’Etat a alors félicité Lee pour son discours prononcé lundi à la tribune du Parlement, qui, selon le président, a été perçu comme étant positif par la population. Lors de son intervention, l’ancien Premier ministre de Moon a fait preuve de sincérité dans sa proposition de coopération à l’opposition. Le PPP a alors salué son allocution, une chose rarissime.Le locataire de la Maison bleue est allé jusqu’à prendre un bon exemple d’une telle collaboration : allonger le nombre de jours de congé pour la garde des enfants. La loi en la matière est passée lundi d’un commun accord entre les deux camps rivaux.A propos de la relation entre son administration et le Minjoo, Moon a annoncé que les deux parties s’étaient concertées sur un quatrième additif au budget à finaliser demain, de nouvelles aides d’urgence pour les foyers les plus durement touchés par le COVID-19, ou encore les projets du New Deal à la coréenne.