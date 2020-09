Kim Jong-un revoit ses plans économiques annuels face aux dégâts du typhon

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a affirmé, hier lors d'une réunion élargie du comité militaire central du Parti des travailleurs, que le régime était contraint de revoir ses objectifs économiques fixés pour la fin de cette année, face aux dommages provoqués par le récent typhon Maysak. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui l'agence de presse du pays communiste.Cette annonce intervient cinq mois après une première modification de ces plans, en avril dernier, en raison de l’épidémie du COVID-19. L’homme fort de Pyongyang a ordonné la restauration, avant le 10 octobre prochain, l’anniversaire de la fondation du parti unique au pouvoir, des maisons, des routes et des voies ferrées ravagées. De ce fait, il se peut que le projet de la construction de l'hôpital général de la capitale, dont la livraison est prévue ce même jour, soit retardé.D’après Kim III, il faudra mettre en œuvre des dispositifs d’urgence pour réparer tous les dégâts subis avant la fin de cette année et l’armée populaire se chargera de cette mission.Selon le bilan publié par le royaume ermite, la tempête tropicale a dévasté plus de 2 000 appartements et des dizaines d’immeubles publics dans la zone minière de Komdok, dans la province de Hamgyong du Sud. Le système de transport a été paralysé avec la destruction de 59 ponts, des voies routières et des chemins de fer.