Le soleil est toujours présent sur une grande partie du pays, mais la région métropolitaine de Séoul n’en profite pas beaucoup, car des orages et des précipitations sont attendus en fin d’après-midi.Le mercure rentre dans un rythme automnal. Les températures maximales ne montent pas plus haut que 25°C à Séoul, 27°C à Daejeon, 28°C à Busan, et enfin 29°C à Daegu et sur l’île de Jeju.Météo-Corée annonce un temps un peu plus agréable demain. En matinée, ce sera encore mitigé dans le nord, mais le soleil s’imposera progressivement un peu partout.