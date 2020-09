Photo : YONHAP News

Le Kospi et le Kosdaq passent la journée dans le rouge. L’indice de référence de la Bourse de Séoul perd 1,09 %, soit 26,10 points et repasse sous les 2 400 points. Il finit à 2 375,81 points. Le deuxième, qui regroupe les valeurs technologiques, chute de 1 %, soit 8,82 points et clôt à 869,47 points.Sur le marché des devises, le won coréen prend encore de la valeur face à la monnaie européenne, mais retombe dans ses travers face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 399,10 wons (-3,17 wons) et le dollar américain 1 189,10 wons (+2,70 wons).