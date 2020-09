COVID-19 : aide exceptionnelle de 20 000 wons pour les frais de télécommunications

Photo : KBS News

Le président de la République a reçu, hier, la nouvelle direction de son parti, le Minjoo. A cette occasion, Moon Jae-in et ses hôtes ont échangé sur les moyens de venir en aide aux citoyens en difficulté face à la crise du COVID-19.L’une des décisions prises au cours de ces discussions concerne le financement des frais de télécommunications des citoyens. Il s’agit plus précisément de verser 20 000 wons, soit un peu plus de 14 euros, à tous les sud-Coréens de plus de 13 ans pour les aider à payer leur facture d’internet, de smartphone, etc.Lors de cette rencontre, il a également été question des mesures destinées à inciter davantage les bailleurs, en particulier ceux des magasins, à baisser leurs loyers. A ce propos, le chef du groupe parlementaire de la formation, Kim Tae-nyeon, a proposé la réapplication des mesures fiscales en faveur de ces propriétaires « sympathiques ». Une proposition saluée par le chef de l’Etat.Pour rappel, le gouvernement a accordé plus tôt dans l'année un abattement fiscal de l’ordre de 50 % sur le montant réduit des loyers. Une mesure qui a pris fin en juin.