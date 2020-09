Séoul lève un total de 1,45 milliard de dollars d’obligations en dollars et en euros

Photo : KBS News

Le gouvernement a émis, hier heure locale à New York, des obligations de stabilisation de devises, pour un montant de 1,45 milliard de dollars.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère des Finances, ce fonds est composé d’obligations libellés en dollars, d’une maturité de dix ans, et en euros, dont l’échéance arrive dans cinq ans, et ce, pour des montants respectifs de 625 millions de dollars et 700 millions d’euros. Le taux d’intérêt pour les premières est de 1,198 % et pour les secondes de -0,059 %, soit un plus bas historique.Selon l’exécutif, cet exploit s’expliquerait par la forte demande des investisseurs étrangers pour faire des placements en Corée du Sud. En effet, la plupart des acheteurs sont des banques centrales ou des fonds publics. Par ailleurs, de nombreux investisseurs d’Europe et du Moyen-Orient achètent des produits financiers sud-coréens, alors qu’ils ne s’y intéressaient guère par le passé.Le ministère a souligné que le succès de cette opération confirmait la confiance solide que porte la communauté internationale dans l’économie du pays du Matin clair.