Asean+3 : Kang Kyung-wha préconise un front commun face à la pandémie

Photo : KBS News

Comme annoncé, la conférence annuelle des ministres des Affaires étrangères de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et trois de ses réunions connexes ont eu lieu hier en ligne. La cheffe de la diplomatie sud-coréenne a pris part à ces trois assises.Kang Kyung-wha est intervenue au début des discussions avec ses homologues des dix Etats membres de l’association, de la Chine et du Japon (Asean plus trois). L’occasion pour elle de souligner la nécessité de mettre en place un mécanisme de coopération multilatérale en vue de faire front commun contre la pandémie du COVID-19.Concernant la coopération en matière de santé et de soins médicaux, la ministre a fait savoir que la création d’un « Dialogue de santé » entre Séoul et l’Asean était à l’étude. Dans le même temps, elle a assuré son soutien au renforcement du système régional d’alerte précoce des crises.La numéro un de la diplomatie sud-coréenne a également préconisé de garantir les déplacements internationaux essentiels même durant l’épidémie, et ce afin de rétablir au plus vite l’économie. Sans oublier bien entendu l’assouplissement des barrières commerciales et le maintien de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.A propos de la situation dans la péninsule, Kang a réaffirmé que les deux Corées et les Etats-Unis devaient revenir rapidement à la table du dialogue pour faire avancer le processus de paix et de dénucléarisation de la péninsule. Dans la foulée, elle a plaidé pour le soutien des pays présents à la conférence aux efforts en ce sens de Séoul, un appui qu’elle a également sollicité devant la visioconférence des 18 pays membres de l’EAS, le sommet de l’Asie de l’Est.