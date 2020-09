ISO : création d’une équipe chargée de lutter contre les maladies infectieuses sur l’initiative de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Une équipe chargée des travaux de normalisation des réponses contre les maladies infectieuses a été créée au sein de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), à l’initiative de la Corée du Sud.Les ministères de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie, et de la Santé et du Bien-être ont annoncé, hier, qu'une force d'intervention baptisée « préparation et lutte contre les pandémies » avait été mise en place sous l’égide du comité technique sur la gestion de la santé publique de l’ISO. Cette création fait suite à la proposition formulée, en juin dernier, par le ministre sud-coréen de l’Industrie, Sung Yoon-mo, au président de l’organisation internationale Eddy Njoroge.Par ailleurs, la normalisation du « processus de gestion de l’opération de dépistage à pied », proposée début juillet par Séoul, a été adoptée comme un nouveau projet de l’ISO. La nouvelle équipe sera ainsi chargée de ce dossier, ainsi que de celui du « processus de gestion de l’opération de dépistage en voiture », déjà voté début août.