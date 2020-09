« Rage » : Trump compare les armes nucléaires nord-coréennes à des biens immobiliers

Photo : YONHAP News

Le célèbre journaliste d’investigation américain Bob Woodward publiera la semaine prochaine un nouveau livre sur la présidence de Donald Trump. Cet ouvrage intitulé « Rage » dévoile aussi la relation entre celui-ci et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, et des correspondances inédites entre les deux hommes.Selon plusieurs médias américains qui y ont eu accès avant sa publication, il en ressort notamment que Trump comparerait les armes atomiques de la Corée du Nord à des biens immobiliers qui sont très chers à Kim. Autrement dit, le pays communiste n’abandonnera pas son arsenal nucléaire.Le journaliste, qui avait révélé le scandale du Watergate en 1973, y fait aussi état de la situation où les tensions entre les deux pays ont atteint des sommets en 2017. Le chef du Pentagone d’alors, James Mattis, dormait en uniforme pour rester sur le qui-vive, et allait prier à l’église catholique.Par ailleurs, dans une lettre adressée au chef de la Maison blanche, l’homme fort de Pyongyang appelle ce dernier « Son Excellence » et souhaite une entrevue bilatérale digne d’un film fantastique.Plus étonnant encore, alors que le milliardaire républicain était bel et bien conscient de la dangerosité de la pandémie du COVID-19 au début de l'année, il l’a minimisée à chaque briefing, afin d’éviter la panique, selon lui.