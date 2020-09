COVID-19 : le gouvernement décidera ce week-end de maintenir ou non les dispositifs renforcés

Photo : YONHAP News

Depuis huit jours, le nombre de nouveaux patients infectés par le COVID-19 reste entre 100 et 200. En 24 heures, 155 contaminations supplémentaires ont été déclarées, dont 141 infections locales. 46 d’entre elles ont été signalées à Séoul, 47 dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale et 11 à Daejeon, grande ville située dans le centre du pays. Le nombre de malades dans un état grave s’élève actuellement à 169 et deux décès additionnels ont été déplorés.Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé qu’il déciderait, ce week-end, de prolonger ou non, le niveau 2,5 de la distanciation sociale sur une échelle de trois pour la région métropolitaine. Il appelle par ailleurs tous les citoyens à bien respecter les gestes barrières aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.Les autorités sanitaires ont également prié la population de se faire vacciner contre la grippe, en particulier les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles souffrant de maladies sous-jacentes. En effet, les symptômes de la grippe sont souvent similaires à ceux du nouveau coronavirus.