CSIS : des activités supposant un nouvel essai de MSBS détectées en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Des activités laissant supposer que la Corée du Nord préparerait un nouveau tir d’essai de Pukguksong-3, un nouveau type de missile mer-sol balistique stratégique (MSBS), auraient été récemment détectées au chantier naval de Sinpo, dans la province de Hamgyong du Sud.C’est en tout cas ce qu’a avancé, hier heure locale, le chercheur du Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS), Joseph Bermudez, sur le site web américain spécialisé dans le suivi du pays communiste, « Beyond Parallel », en se référant à des images satellites récemment prises. Pour rappel, le régime de Kim Jong-un avait déclaré, en octobre 2019, avoir réussi un lancement d’essai de Pukguksong-3 pour dissuader les menaces extérieures.Le même jour, l’ancien agent chargé des informations sur le royaume ermite du Bureau du directeur du renseignement national (DNI) des Etats-Unis, Markus Garlauskas, a estimé que le Nord semblait prêt à reprendre des tests nucléaires et d’autres armes dans un avenir proche. Il a tenu ces propos lors d’un débat en ligne organisé par l’Institut de la paix des Etats-Unis (USPI), avant d’ajouter que Washington devrait d’abord chercher à arrêter de telles tentatives et que ces efforts pourraient offrir une nouvelle opportunité diplomatique.Pour information, la Corée du Nord a suspendu depuis fin 2017 ses essais nucléaires et ses tirs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).