Semi-conducteurs : Samsung et SK décident de ne plus fournir Huawei

Photo : YONHAP News

Conséquence de l’escalade des tensions commerciales entre Washington et Pékin. Les deux premiers fabricants sud-coréens de semi-conducteurs, Samsung Electronics et SK Hynix, ont récemment décidé d’arrêter de livrer Huawei en écrans et mémoire, alors qu’ils ont réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires cumulé de 10 000 milliards de wons, soit 7,3 milliards d’euros, auprès de l’équipementier chinois.Cette décision fait suite au renforcement des sanctions contre Huawei, décrété le 17 août par le département du Commerce des Etats-Unis. Il s’agissait notamment d’interdire de vendre, à la compagnie visée, des puces électroniques produites en utilisant des technologies et des logiciels américains, sans approbation préalable de l’administration Trump. Ce dispositif rend de facto difficile de poursuivre la vente de semi-conducteurs à la firme chinoise à partir de mardi prochain.Cependant, certains observateurs avancent que cet arrêt des approvisionnements n’aura pas d’impact significatif sur la performance des compagnies sud-coréennes, car l’offre pour les autres fabricants de téléphones mobiles devrait augmenter à moyen ou long termes.Par ailleurs, comme Huawei est l’un des plus grands concurrents des entreprises sud-coréennes sur les marchés des smartphones et des équipements de 5G, cette situation pourrait finalement bien être une aubaine.