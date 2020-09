Le gouvernement finalise son projet de 4e additif au budget de 7 800 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le président de la République, Moon Jae-in, a arrêté, aujourd’hui au cours de la huitième réunion d’urgence économique, le projet de quatrième rallonge budgétaire. Il s’élève à 7 800 milliards de wons, soit 5,6 milliards d’euros.La plus grande partie de ce crédit, soit un fonds de 3 300 milliards de wons, l’équivalent de 2,1 milliards d’euros, sera débloquée en faveur de plus de trois millions de petits commerçants et autoentrepreneurs. Ces derniers pourront toucher jusqu’à 2 millions de wons par personne, un peu plus de 1 400 euros. Par ailleurs, 500 milliards de wons, environ 357 millions d’euros, seront alloués pour des prêts ou des acomptes aux PMEs en difficulté.Du côté de l’emploi, un total de 1 400 milliards de wons, soit 1 milliard d’euros, seront également mis à disposition pour maintenir 1,19 million de postes. Enfin, 5,32 millions de familles ayant des enfants âgés de moins de 13 ans pourront bénéficier mensuellement d’une enveloppe de 200 000 wons, environ 143 euros, par enfant.Le gouvernement a approuvé ce texte au cours du conseil des ministres tenu cet après-midi et décidé de le soumettre, demain, à l’Assemblée nationale.