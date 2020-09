BTS invité au journal télévisé de la KBS

Photo : KBS News

Hier, un invité spécial a fait sensation sur le plateau du journal télévisé de 21h de la KBS, séduisant 240 000 téléspectateurs. Il s’agit du boys band BTS, qui a récemment connu une nouvelle consécration : son dernier single « Dynamite » s’est hissé en tête du classement Billboard Hot 100 la semaine dernière, une première pour un chanteur ou un groupe sud-coréen. Par ailleurs, avec ce premier titre entièrement écrit en anglais, le septuor est pour la deuxième semaine de suite sur le trône de ce palmarès.A cette occasion, les artistes ont exprimé leurs émotions suite à ce grand exploit. Les sept membres ont déclaré que ce succès semblait irréel et qu'ils ne pouvaient malheureusement pas trop le célébrer à cause de la crise du COVID-19 qui fait souffrir une grande partie de la population. Ils se sont d'ailleurs dits navrés de ne pas pouvoir fêter ce succès avec leurs fans.BTS a donné quelques raisons possibles pour cette performance. Selon le boys band, « Dynamite » a pu plaire à un plus large public, parce que cette chanson en anglais au genre disco a éliminé la barrière linguistique dans laquelle ils étaient renfermés, et a su offrir de l’espoir et de la joie pour consoler ceux qui traversent des temps difficiles.Ensuite, le groupe de k-pop a précisé qu’il préparait un nouvel album qui contiendrait de meilleurs morceaux que « Dynamite », sans en dévoiler davantage. Enfin, il a déclaré rêver maintenant de se produire sur scène en tant que nominé pour les Grammy Awards et de remporter, si possible, ce prestigieux prix aux États-Unis.