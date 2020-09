Washington espère toujours la reprise d’un dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a fait savoir, lors d'une intervention hier sur la chaîne Fox News, que les Etats-Unis souhaitaient reprendre un dialogue sérieux avec la Corée du Nord. Selon lui, la dénucléarisation complète est la meilleure option pour les habitants nord-coréens. Dans la foulée, le haut diplomate a précisé que Washington était prêt à apporter une aide humanitaire au royaume ermite.Pompeo a tenu ces propos à quelques jours de la publication de « Rage », un nouveau livre que le célèbre journaliste d’investigation américain Bob Woodward a écrit sur la présidence de Donald Trump et dont une partie du contenu a été dévoilée. Il rend public notamment des extraits de 27 lettres échangées entre le locataire de la Maison blanche et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un. D’après ces missives, l’homme fort de Pyongyang appelle le président américain « Son Excellence » à plusieurs reprises et il souhaite organisé un nouveau sommet avec lui.Sur la chaîne télévisée, le secrétaire d’Etat s’est contenté de souligner la possibilité de reprendre le dialogue et de tendre une main secourable. Une façon de réduire au maximum tout l’impact que cet ouvrage explosif pourrait avoir sur l’élection présidentielle en novembre. Il a par ailleurs préféré esquiver les questions sur le livre en question et le numéro un nord-coréen.Le même jour, le commandant des forces américaines stationnées en Corée du Sud, Robert Abrams, a précisé qu’aucun signe ne laissait présager une nouvelle provocation de Pyongyang. Selon le général, cela s'explique par le fait que le pays communiste concentre ses efforts sur la lutte contre le COVID-19 et le rétablissement des dégâts liés aux derniers typhons.Dans ce contexte, le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Choi Jong-kun, actuellement en visite à Washington, a engagé une discussion profonde avec le sous-secrétaire d’Etat américain, Stephen Biegun, sur les actualités de la péninsule coréenne.Et ça tombe à pic. Le président américain a posté sur son compte Twitter un texte intriguant. Selon lui, Kim Jong-un est en bonne santé et il ne faut pas le sous-estimer. Pour le moment, l’administration Trump tâche de gérer la situation afin d'éviter tout dérapage, plutôt que d'ouvrir une nouvelle brèche.