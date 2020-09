G20 : les ministres de l’Emploi s’engagent à protéger les classes vulnérables à traverse le dialogue social

Photo : YONHAP News

Les ministres du G20 chargés des affaires liées à l’emploi sont déterminés à protéger les classes les plus vulnérables sur le marché du travail, notamment les jeunes, les femmes et les personnes handicapées, frappés de plein fouet par la crise du COVID-19. Cette annonce a été publiée hier, à l'issue d'une visioconférence et via l'adoption d'un communiqué conjoint.D’après le ministère sud-coréen de l’Emploi et du Travail, les participants sont également convenus d’améliorer leur système de protection sociale et de garantir l’emploi des jeunes en promouvant une feuille de route 2025 conformément à la situation de chaque Etat membre du G20. Dans la foulée, ils ont décidé de continuer à aider les entreprises à maintenir leurs emplois et à créer un business model plus flexible et résistant.De son côté, le ministre Lee Jae-gab a présenté la politique de l’emploi de Séoul destinée à minimiser les répercussions de la pandémie sur le marché du travail. Il a aussi fait le point sur le plan économique audacieux du « New Deal à la coréenne » prôné par le gouvernement de Moon Jae-in, afin de mieux faire face à l’ère post-COVID-19.