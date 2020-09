Les exportations sud-coréennes ont baissé de 0,2 % du 1er au 10 septembre

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a vu ses exportations s’établir à 15 milliards de dollars ces dix premiers jours de septembre, selon les chiffres provisoires publiés aujourd’hui par le Service des douanes. Il s’agit d’un recul de 0,2 % en glissement annuel. Si on prend en compte le nombre de jours ouvrables sur les deux périodes, le taux journalier accuse une baisse de 11,9 %, ce qui témoigne bien d’un impact durable de la crise du COVID-19.D’après les données non corrigées de l’écart de jours ouvrables, les produits pétroliers sont les premiers perdants, avec une chute de 47 %, suivis des équipements de télécommunications (-14,9 %) et des composants pour l'automobile (-7,9 %). Dans l'autre sens, les semi-conducteurs enregistrent une hausse de 43,2 %, les machines de précision de 14,2 % et les véhicules de 8,4 %.Par pays, les ventes de produits « made in Korea » ont reculé vers le Japon (-21,1 %), l'Union européenne (-0,8 %) et le Moyen-Orient (-22,4 %), tandis qu’elles ont progressé vers la Chine (9,7 %), les Etats-Unis (5,2 %) et le Vietnam (7,2).Dans l’autre sens, les importations ont régressé pour s'élever à 13,1 milliards de dollars sur la même période, soit un repli de 7,6 % sur un an. Par conséquent, la balance commerciale a accusé un excédent de 1,9 milliard de dollars.Dans le détail, les achats de produits étrangers ont augmenté dans les semi-conducteurs (12,8 %), la machinerie (5,1 %) et les machines de précision (7,8 %), alors qu’elles ont baissé dans le pétrole brut (-11,9 %), le gaz (-41,7 %) et les équipements de télécommunications (-22,2 %). Concernant les fournisseurs, les importations en provenance de Chine et de l’Union européenne ont progressé respectivement de 0,6 % et 4,3 %, tandis qu’elles ont se sont repliées depuis les Etats-Unis (-14,9 %), le Japon (-15,9 %), le Moyen-Orient (-37,1 %) et le Vietnam (-16,1 %).