COVID-19 : les exportations de masques opératoires et anti-gouttelettes autorisées mardi prochain

Photo : YONHAP News

Les ventes à l'étranger de masques opératoires et anti-gouttelettes fabriqués en Corée du Sud, qui étaient strictement contrôlées jusqu’à présent en raison du COVID-19, seront possibles dès mardi prochain. Seule condition : le volume destiné aux exportations ne doit pas dépasser 50 % de la moyenne de la production des deux mois précédents.D’après l’annonce faite hier par le ministère de la Sécurité alimentaire et des Produits pharmaceutiques (MFDS), cette décision fait suite à la stabilisation de l’offre et de la demande et à l’augmentation de la fabrication de masques. Ainsi, le gouvernement a décidé de lever la plupart des restrictions en laissant de nouveau fonctionner la loi du marché.Pour rappel, depuis le début de la pandémie, les fournisseurs de masques chirurgicaux étaient obligés de consacrer 80 % de leur production à la vente publique ou aux établissements médicaux.En parallèle, le ministère projette de garantir un approvisionnement stable des instituts médicaux en masques opératoires à travers un corps de consultation public-privé.