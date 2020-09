Le NSC travaille sur le processus de paix dans la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae a ouvert, hier après-midi, une réunion du comité permanent du Conseil de sécurité nationale (NSC), présidé par le chef de cet organe, Suh Hoon.Les membres permanents du NSC ont discuté notamment des mesures à prendre pour faire avancer le processus de paix sur la péninsule coréenne à l’approche du deuxième anniversaire de la déclaration conjointe de Pyongyang du 19 septembre.Pour rappel, le président sud-coréen, Moon Jae-in, et son homologue nord-coréen, Kim Jon-un, ont adopté ce texte officiel à l’issue de leur troisième sommet organisé en 2018 dans la capitale du pays communiste. Dans ce document, Kim III s’est engagé à démanteler de façon permanente le site de test de moteurs de missile de Dongchang-ri, et il a promis de se rendre à Séoul pour un nouveau tête-à-tête.Par ailleurs, le NSC s'est penché sur la situation pandémique. Dans le contexte où les gouvernements étrangers prennent des mesures visant à limiter l’accès à leur territoire, le Conseil a décidé de poursuivre ses efforts diplomatiques afin que les ressortissants sud-coréens puissent circuler sans difficultés, et que les entreprises puissent continuer leurs activités à l’étranger.