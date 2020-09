Unesco : Séoul élu membre du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a été élue comme l’un des membres du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). Cet organe a pour fonction de délibérer sur les demandes d’inscription sur la liste du patrimoine culturel intangible de l'humanité.C’est la troisième fois que le pays du Matin clair occupe ce poste après son élection en 2008 et en 2014. Son nouveau mandat commencera dès cette année pour une durée de quatre ans.Ce vote a eu lieu le 10 septembre, heure locale à Paris, au cours de la huitième session de l’Assemblée générale de la Convention de l'Unesco pour la sauvegarde de l'héritage cultural immatériel. La Corée du Sud a obtenu le soutien de 80 des 146 Etats membres qui ont participé à ce rendez-vous.Ceux-ci ne peuvent être élus que pour deux mandats consécutifs. Une fois le mandat fini, ils doivent prendre une pause d’au moins de deux ans.Séoul devrait participer plus activement dans les discussions et les décisions concernant l’inscription de nouveaux projets sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco et la coopération internationale pour la protection rotéger le patrimoine culturel immatériel.Les fonctions principales du Comité seront de promouvoir les objectifs de la Convention, de donner des conseils sur les meilleures pratiques et de faire des recommandations sur les mesures de sauvegarde de l'héritage culturel intangible.