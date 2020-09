COVID-19 : l'exécutif décidera ce week-end de la prolongation des mesures renforcées de la distanciation sociale

Photo : YONHAP News

Le bilan quotidien du COVID-19 marque le pas entre 100 et 200 nouveaux patients depuis neuf jours. Les autorités sanitaires ont ainsi annoncé que 161 individus avaient contracté le virus en 24 heures à l’intérieur du pays et 15 à l’étranger. La plupart d’entre eux ont été signalés dans la région de Séoul, dans la province de Chungcheong du Sud et à Daejeon. Ce qui porte le nombre cumulé des contaminations en Corée du Sud à 21 919.Dans ce contexte, les autorités sanitaires ont averti que si des groupes conservateurs organisent de grands rassemblements le 3 octobre prochain, jour de l’anniversaire de la fondation de la Corée, elles les feront dissoudre le plus vite possible. En effet, la Police a déjà interdit l’organisation de 78 manifestations réunissant plus de dix personnes prévues lors de cette fête nationale.Le gouvernement a également fait savoir qu’il prendrait encore un ou deux jours pour décider de prolonger ou non le niveau 2,5 de la distanciation sociale, appliqué actuellement dans la métropole.Enfin, au regard de l’augmentation du nombre de patients âgés dans un état grave, l’exécutif a une nouvelle fois appelé la population à se retenir de se déplacer lors des congés de Chuseok, la fête des moissons, qui débutera cette année le 30 septembre.