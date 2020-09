Séoul et Washington conviennent de créer un nouveau canal de discussion

Photo : YONHAP News

Les autorités diplomatiques sud-coréennes et américaines ont décidé, hier heure locale, de mettre en place un nouveau groupe de discussion, baptisé provisoirement « dialogue d’alliance », dirigé par des officiers au rang de directeurs.C’est ce qu’on a appris du premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères à l’issue d’un entretien tenu à Washington avec son homologue américain Stephen Biegun. D’après Choi Jong-kun, il s’agit d’un canal de consultation différent du groupe de travail mis en place entre les deux alliés pour traiter notamment de l’exemption des sanctions américaines pour les projets de coopération intercoréenne. Les deux hauts diplomates sont également convenus de communiquer étroitement sur les négociations en cours relatives au partage des frais de défense, qui marquent le pas depuis un an.La veille, le vice-ministre a également rencontré le conseiller adjoint américain à la sécurité nationale, Matthew Pottinger, pour aborder des sujets bilatéraux et des questions liées à la péninsule coréenne. A cette occasion, Washington a reconfirmé sa volonté d’inviter Séoul au sommet du G7, qui se tiendra aux Etats-Unis, même s’il a été une nouvelle fois reporté en raison du COVID-19. Du coup, les deux hommes se sont engagés à poursuivre les discussions sur l’élargissement du G7.Pour rappel, le président américain Donald Trump a proposé d’y inviter certains pays tiers, dont la Corée du Sud, et d’augmenter le nombre d'Etats membres de ce groupe.