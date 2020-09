Les patrons des 2 premiers partis politiques conviennent de coopérer dans un esprit de symbiose

Photo : KBS News

Le nouveau président du Minjoo et celui du comité d’urgence du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) se sont mis d’accord sur la nécessité de mener une politique « symbiotique » lors de leur premier déjeuner offert, hier, par le président de l’Assemblée nationale, Park Byeong-seug.Lee Nak-yon, chef du camp au pouvoir, et Kim Jong-in, à la tête de la première force d’opposition, sont notamment convenus de traiter rapidement du projet de quatrième additif au budget, pour que de nombreux citoyens en difficulté puissent bénéficier d’une deuxième aide d’urgence avant les congés de Chuseok. Ils ont également décidé de faire passer au vote, le 24 septembre, en séance plénière, des projets liés à la prévention du COVID-19 et à la vie du peuple.Cependant, les chefs des deux principaux partis n’ont pas abordé les dossiers controversés, tels que la création de l’agence chargée d’enquêter sur les hauts fonctionnaires.De son côté, Kim Jong-in a évoqué de nouveau la nouvelle répartition des présidences des commissions parlementaires permanentes, en faisant allusion à celle des affaires juridiques et de la législation. Mais Lee Nak-yon a coupé court en affirmant ne pas vouloir relancer les agitations du passé.Ainsi, malgré ce premier pas vers une coopération symbiotique, le bras de fer entre les deux formations rivales devrait se poursuivre autour des soupçons portant sur des faveurs obtenues par le fils de la ministre de la Justice, Choo Mi-ae, et la création de l’agence en charge des investigations sur les agents de la haute fonction publique.