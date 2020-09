L’Asean appelle à la relance du dialogue pour la dénucléarisation de la péninsule

Photo : YONHAP News

L’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) a appelé les pays concernés à la reprise du dialogue en vue de la dénucléarisation de la péninsule.Les ministres des Affaires étrangères des dix pays membres de l’Asean ont lancé cet appel dans un communiqué conjoint, publié hier, par le Vietnam, à l’issue de la 53e conférence des chefs de la diplomatie de l’organisation régionale qui s’est déroulée, la veille, en visioconférence.Le document invite les Etats concernés à conjuguer davantage leurs efforts pour revenir à la table des négociations et à mettre en œuvre loyalement les déclarations de Panmunjeom et de Pyongyang, proclamées respectivement à l’issue du premier et du troisième sommet tenu en 2018 entre les dirigeants des deux Corées Moon Jae-in et Kim Jong-un. S'y ajoute une autre cette fois signée par ce dernier et le président américain Donald Trump lors de leur premier tête-à-tête à Singapour la même année.Les ministres de l’Asean ont ensuite réaffirmé leur volonté d’appliquer pleinement les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu contre la Corée du Nord. Ils ont également pris note des efforts de la communauté internationale en faveur de la dénucléarisation de la péninsule, de manière complète, vérifiable et irréversible.