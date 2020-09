Météo : fin de semaine maussade

Les sud-Coréens passent un vendredi plutôt triste. La grisaille est au rendez-vous sur la majeure partie du territoire avec, dans l’après-midi, des précipitations sur toute la partie ouest et le nord du pays.La sortie de l’été se fait doucement sentir sur le thermomètre. Les maximales n’atteignent que 25°C à Daejeon et à Busan, 26°C à Daegu et sur l’île de Jeju, et enfin 27°C à Séoul.Samedi, la météo ne sera pas beaucoup mieux avec une large couverture nuageuse et des pluies ici et là. Météo-Corée annonce le retour du soleil dimanche sous la forme d’éclaircies du nord-ouest au sud-est, mais toujours des nuages dans le sud-ouest et de la pluie dans le nord-est.