COVID-19 : le niveau de distanciation sociale redescend à 2 dans la région métropolitaine

Photo : YONHAP News

Dans un contexte où le nombre de nouveaux cas de COVID-19 reste inférieur à 200 depuis 11 jours, le gouvernement a décidé, dimanche, de rebaisser le niveau de distanciation sociale à 2 sur une échelle de 3 durant deux semaines à partir d’aujourd’hui à Séoul et dans ses environs.En effet, sur les dernières 24 heures, le bilan quotidien du COVID-19 fait état de 109 patients supplémentaires en Corée du Sud : 98 contaminations locales et 11 cas importés. Cela fait donc deux jours consécutifs que le nombre d'infections locales reste sous la barre des 100.Par conséquent, les cafés et restaurants concernés par le niveau 2,5 peuvent de nouveau accueillir leurs clients à l’intérieur des établissements et ce même après 21 heures, à condition de respecter strictement les mesures de distanciation, comme laisser inoccupée une table sur deux, entre autres.Les salles de sports et les instituts privés rouvrent eux aussi dans le respect des dispositifs de prévention, comme le port du masque à l’intérieur, le maintien d’une distance d’un mètre, le contrôle à l’entrée, etc. Quant aux messes dans les églises, elles continueront à être organisées sous réserve du respect du principe sans contact.L’exécutif a pris cette décision estimant que les mesures plus musclées précédentes ont fait preuve d’effets et que les dégâts subis par les petits commerçants et les autoentrepreneurs étaient importants.Par ailleurs, un renforcement des dispositifs sanitaires est prévu du 28 septembre au 11 octobre, à savoir à partir de la période des congés de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, jusqu’au weekend qui suit la Journée du hangeul, l'alphabet coréen.