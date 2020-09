« #Alive » fait un carton sur Netflix

Photo : YONHAP News

Deux jours après sa sortie sur Netflix, le thriller sud-coréen « #Alive » est arrivé en tête des classements sur cette plateforme de streaming de films et de séries télés disponible dans 35 pays.Cette information provient, vendredi dernier, de Lotte Entertainment, le distributeur du film, qui se réfère aux données de FlixPatrol, le site des classements des contenus audiovisuels.Selon le distributeur, le long métrage de Cho Il-hyung est ainsi devenu le premier contenu « made in Korea » à atteindre le premier rang, via Netflix, sur les marchés américain et européen.Sorti au mois de juin dans le pays du Matin clair, « #Alive » raconte l'histoire de deux survivants isolés chez eux, dans un quartier attaqué par des habitants-zombis infectés par un virus mystérieux.