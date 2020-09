Trump aurait demandé à Kim Jong-un de fermer 5 installations nucléaires

Photo : YONHAP News

Lors du second sommet entre Washington et Pyongyang, tenu en février 2019 à Hanoï, le président américain Donald Trump aurait demandé au leader nord-coréen Kim Jong-un de renoncer à cinq installations nucléaires, estimant que la seule fermeture du site principal du complexe nucléaire de Yongbyon ne suffisait pas.C’est ce qu’a fait savoir l’agence AFP, citant un extrait du livre « Rage », écrit par le journaliste d’investigation Bob Woodward, qui a révélé le scandale du « Watergate », et à paraître la semaine prochaine. Il y présente les contenus des lettres « jamais rendues publiques jusqu’à présent », que se sont échangées les deux dirigeants.Même si on ne sait pas en quoi cela aurait pu être utile au régime communiste, la déclaration de Donald Trump pourrait faire référence à la levée des sanctions américaines contre la Corée du Nord. Mais malgré ce « Big Deal » du locataire de la Maison blanche, l'homme fort de Pyongyang n'a pas souhaité faire de concession supplémentaire et Trump a dû claquer la porte, déclarant que son interlocuteur n’était pas prêt à négocier.Donald Trump lui a également affirmé que Kim Jong-un aurait exposé le corps décapité de son oncle, Jang Song-thaek, tué en 2013, pour que des hauts responsables de son régime puissent le voir.S'il ne s’agit pas des premières révélations liées aux coulisses des tête-à-tête Trump-Kim, la publication de cet ouvrage attire d’autant plus d’attention que le président américain a fait de ces rencontres rares l’un de ses plus grands accomplissements diplomatiques.