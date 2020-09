Forum régional de l'Asean : Kang Kyung-wha souligne l'importance du dialogue Séoul-Pyongyang-Washington

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud sollicite le soutien de ses pays voisins pour relancer le dialogue avec Pyongyang et celui entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a formulé cette demande en assistant à la 27e édition du Forum régional de l'Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean), organisée samedi dernier en visioconférence.A cette occasion, la cheffe de la diplomatie a réaffirmé la volonté de Séoul de déployer tous ses efforts afin de réaliser une dénucléarisation complète et une paix permanente dans la péninsule coréenne en collaboration avec les Etats-Unis et la communauté internationale. Selon elle, il faudra s’appuyer sur les accords signés entre les dirigeants des deux Corées et ceux conclus entre le président américain et le numéro un nord-coréen.Durant la réunion, Kang a également appelé au renforcement de la coopération multilatérale afin d’affronter, voire surmonter, les difficultés entraînées par le nouveau coronavirus.La Corée du Nord y était représentée par son ambassadeur en Indonésie, An Kwang-il, qui est également représentant pour l’Asean. Ce dernier n’a cependant pas réagi aux propos de la ministre sud-coréenne. Il s’est contenté de dire que son pays allait poursuivre son chemin vers une nation puissante, en surmontant les nombreuses difficultés auxquelles il faisait face. Il a ensuite présenté la gestion par Pyongyang de la crise liée au COVID-19 et aux récentes inondations.Cette assise a réuni 27 représentants des pays membres, y compris ceux de l’Asean, des Etats-Unis, de la Chine, de la Corée du Nord et de l’Union européenne. Les participants ont adopté un communiqué sur leur coopération en matière de lutte contre les maladies transmissibles.