Le projet de rachat d'Asiana se solde par un échec

Photo : YONHAP News

Le groupe Kumho a officiellement annoncé, vendredi après-midi, au promoteur immobilier Hyundai Development Co. (HDC), sa décision de résilier le contrat de rachat d'Asiana Airlines Inc. A noter que HDC a été désigné en novembre 2019 comme soumissionnaire préférentiel pour racheter la 2e compagnie d’aviation du pays en avril 2020. Entre temps, la situation financière d'Asiana s’est aggravée considérablement en raison de l'impact de l'épidémie du COVID-19.Dans ce contexte, les créanciers du transporteur aérien ont proposé de revoir à la baisse le prix d’acquisition, tandis que HDC a exigé une nouvelle évaluation complète de la compagnie aérienne. Campant sur leur position, les deux parties ont vu leur accord tomber à l'eau dix mois après leur signature.En attendant un nouveau propriétaire, la gestion d’Asiana Airlines est confiée aux créanciers composés de banques d’Etat. La compagnie bénéficiera d’un fonds de 2 400 milliards de wons, environ 1,71 milliard d’euros, un fonds d’urgence injecté par le gouvernement compte tenu de sa vulnérabilité et de la crise sanitaire sans précédent. Et elle sera désormais sous administration judiciaire de ses créanciers, dont la Banque de développement de Corée (KDB).Malgré cette situation difficile, la restructuration d’Asiana n’est pas encore envisagée grâce aux efforts déployés par ses employés, qui ont réussi à réaliser une réduction de près de 200 milliards de wons, l'équivalent de 142,5 millions d'euros, en matière de coût de main-d’œuvre. En effet, ils ont opté massivement pour des congés payés ou non payés ainsi que pour la restitution de leurs salaires, entre autres.