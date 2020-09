La KDCA renforcera sa lutte contre le COVID-19

Photo : YONHAP News

L'Administration coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA), qui vient de remplacer le Centre de contrôle et deprévention des maladies (KCDC), a tenu aujourd'hui une cérémonie d'inauguration à Osong, dans la province de Chungcheong du Nord. Lors de cet événement, sa première cheffe, Jeong Eun-kyeong, a annoncé qu'elle déploierait tous ses efforts pour rendre cette nouvelle organisation plus experte et innovante, en termes de prévention des maladies infectieuses et chroniques.Contrairement à son ancienne structure, dépendante du ministère de la Santé, la KDCA est autonome et comprend de nombreuses sous-organisations, telles que l'Institut national de recherches sur la santé publique ou celui sur les maladies infectieuses. Quelque 1 476 personnes y travailleront, soit 569 de plus qu'aurapavant.La nouvelle administration donnera la priorité à la lutte contre le nouveau coronavirus à travers l'augmentation du nombre d'enquêteurs épidémiologiques et leur formation, entre autres. La mise au point de traitements, d'ici la fin de cette année, et de vaccins, d'ici l'an prochain, contre le COVID-19 seront également ses principaux objectifs.Par ailleurs, la KDCA renforcera, au-delà des maladies infectieuses, la prévention et le contrôle des pathologies chroniques et rares. Elle se penchera également sur le changement climatique et ses conséquences, tout comme d'autres facteurs de la vie quotidienne qui risquent d'affecter la santé de la population.