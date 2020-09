Une nouvelle audition parlementaire débute aujourd'hui

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale sud-coréenne se réunit aujourd'hui pour une durée de quatre jours, afin de procéder à la délibération sur la quatrième rallonge budgétaire ainsi que la séance d'interpellation de l'exécutif.Les débats les plus virulents porteront sur le scandale de favoritisme présumé dont le fils de la ministre de la Justice, Choo Mi-ae, aurait bénéficié lors de son service militaire. Pour le Minjoo, le parti présidentiel, il ne s'agit que d'une attaque politicienne de la part du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force d'opposition, qui réclame, de son côté, des éclaircissements sur cette affaire.L'audition parlementaire sur la confirmation de la nomination du ministre de la Défense et du chef d’état-major interarmées pourrait ainsi se transformer de facto en audition sur la garde des Sceaux. Choo Mi-ae se présentera dans l'Hémicycle aujourd'hui et jeudi, pour assister respectivement aux séances de questions-réponses sur le domaine politique ainsi que sur l'éducation et sur les affaires sociales et culturelles.Quant à l’examen sur le projet de quatrième additif au budget, qui s’élève à 7 800 milliards de wons, soit 5,6 milliards d’euros, le parti au pouvoir souhaite le faire passer dans le courant de cette semaine. Il s'agit de la deuxième aide d'urgence, si tout va bien.Un bras de fer entre les camps présidentiel et d'opposition n'est pas à écarter autour du projet controversé d'aide destinée à alléger la facture des communications mobiles des citoyens, dans le sillage de l'épidémie du COVID-19.