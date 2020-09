Après une matinée plutôt ensoleillée, le reste de la journée du lundi est composé d’un ciel plutôt nuageux sur l’ensemble du pays, même si le soleil fera quelques apparitions. La pointe sud-est sera épargnée avec un temps ensoleillé.Les températures sont désormais automnales. Le mercure ne monte pas plus haut que 25°C à Séoul, 26°C à Busan, 27°C à Daejeon et sur l’île de Jeju, et enfin 28°C à Daegu.Météo-Corée annonce un temps identique demain sur tout le territoire, avec un thermomètre équivalent.