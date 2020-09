Photo : YONHAP News

Le Kospi et le Kosdaq commencent la semaine dans le vert. L’indice de référence de la Bourse de Séoul progresse de 1,30 %, soit 31,22 points, et termine à 2 427,91 points. L’indice des valeurs technologiques gagne 0,64 %, soit 5,73 points, et finit à 894,17 points.Sur le marché des devises, la valeur du won sud-coréen se reprend. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 401,86 wons (-2,72 wons) et le dollar américain 1 183,50 wons (-3,40 wons).