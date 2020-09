Yoshihide Suga assuré de devenir le nouveau Premier ministre japonais

Photo : YONHAP News

Au Japon, le secrétaire général du gouvernement, Yoshihide Suga, a été élu hier à la tête du Parti libéral-démocrate (PLD), au pouvoir. Il est donc assuré de devenir le nouveau Premier ministre, succédant ainsi à Shinzo Abe, démissionnaire pour raison de santé.Lors de l’élection interne du parti, le futur chef du gouvernement a obtenu 377 voix des 535 participants au vote. Il a ainsi devancé largement l'ex-ministre des Affaires étrangères, Fumio Kishida (89 voix), et l'ex-ministre de la Défense, Shigeru Ishiba (68 voix).Porte-parole du gouvernement sortant pendant sept ans et huit mois, Suga était de facto le numéro deux de l’exécutif. Mais la diplomatie n’est pas son domaine de prédilection. A ce propos, il a rendu hommage à la politique de son prédécesseur et promis de la poursuivre. L’ère post-Abe s’ouvre, mais il paraît difficile de s’attendre à de grands changements dans les relations Séoul-Tokyo.La Corée du Sud a tout de même annoncé qu’elle continuerait à coopérer avec son voisin pour élargir les relations d’amitié entre les deux pays.