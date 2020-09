Typhon : Kim Jong-un encourage les travaux de récupération des zones sinistrées

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen s’est rendu à Gangbuk dans la province du Hwanghae du Sud pour féliciter l’armée populaire mobilisée pour réparer les dégâts des typhons. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui l'agence de presse nord-coréenne KCNA.Cette région, qui a été dévastée par la tempête tropicale Bavi et des pluies torrentielles le mois dernier, constitue la première à réaliser des travaux de reconstruction, selon la presse nord-coréenne. Cette visite intervient trois jours après que Kim Jong-un s’est déplacé au village d’Eunpa dans le même but.L’homme fort de Pyongyang a exprimé sa satisfaction pour le rétablissement en si peu de temps du village agricole ravagées de manière désastreuses. Selon lui, à chaque fois qu’il apprend une performance héroïque de ses militaires, il porte un grand respect pour leur dévouement et travail acharné. Kim III estime ainsi que la véritable force de l’armée ne réside pas dans le nombre d’effectifs et la puissance des armes à feu, mais dans l’amour passionné pour le régime et les habitants.Le leader visite en série les zones qui ont subi des inondations et qui ont été frappées par des cyclones ces dernières semaines, probablement afin de montrer le résultat des travaux de rétablissement et de s’attirer le soutien de la population et de la force armée.