Croix-Rouge : Pyongyang refuse l’aide humanitaire malgré les dégâts des typhons

Photo : YONHAP News

La présidente de la Croix-Rouge suédoise a exprimé ses préoccupations sur le fait que la Corée du Nord refusait le soutien humanitaire de la communauté internationale en dépit des dommages subis par les récents typhons.Selon la Voix de l'Amérique (VOA), Margareta Wahlström a expliqué, dimanche, dans un entretien à SVT, télévision publique suédoise, que des matériels de soutien comme des denrées alimentaires ne pouvaient pas franchir la frontière nord-coréenne. Selon elle, la priorité de Pyongyang est de lutter contre le COVID-19 et seuls les produits de prévention personnels et les médicaments y ont été acheminés en partie.Toujours d’après la patronne de cette organisation, depuis que ses agents ont quitté le royaume ermite au début de cette année, il est fortement difficile d’y mener des activités associatives internationales.Plusieurs régions du pays communiste ont été sinistrées par les tempêtes tropicales qui se sont abattus en série, telles que Bavi, Maysak et Haishen, ainsi que les fortes pluies de cet été. Néanmoins, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré, le mois dernier, qu’il ne recevrait pas d’aide extérieure pour le rétablissement des zones touchées.