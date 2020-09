Majorité et opposition divisées sur les aides de 20 000 wons pour les frais de télécommunications

Photo : KBS News

L’Assemblée nationale a entamé, hier, l’examen du projet gouvernemental pour un quatrième additif au budget, un crédit de 7 800 milliards de wons, environ 5,6 milliards d'euros, destiné à venir en aide notamment aux petits commerçants et aux autoentrepreneurs en difficulté en raison du rebond de l’épidémie du COVID-19.La majorité présidentielle et l’opposition étaient convenues de le passer le plus rapidement possible afin de leur verser ce nouveau soutien financier avant les vacances de Chuseok, la fête des moissons, qui débuteront le 30 septembre.Le Premier ministre Chung Sye-kyun a, lui aussi, demandé hier aux députés d’approuver au plus vite ce texte dans son discours de politique générale à la tribune de l’Hémicycle.Le temps est donc compté. Cela dit, aucune date concrète n’a été avancée pour l’instant. Les 20 000 wons accordés pour les frais de télécommunications de tous les citoyens de plus de 13 ans sont en fait la pomme de discorde. Le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, n’est pas d’accord avec cette idée conjointe de l’exécutif et de son parti, le Minjoo, et réclame le retrait de cette « offre en vue d’acheter le cœur de la population », selon lui.Le président de son comité d’urgence, Kim Chong-in, a proposé d’accorder à la place des aides d’urgence aux jeunes et aux classes les plus vulnérables ou encore de faire bénéficier à tous les citoyens de la vaccination gratuite contre la grippe. Une proposition peu réaliste, selon le Premier ministre, puisque les vaccins pour 29 millions de personnes sont d’ores et déjà prêts.