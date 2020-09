Les vols Incheon-Wuhan vont reprendre

Photo : YONHAP News

La ligne aérienne reliant Incheon, en Corée du Sud, à Wuhan, en Chine, va être relancée, huit mois après sa fermeture suite à la propagation du COVID-19.Le ministère sud-coréen des Transports a délivré, hier, une autorisation à T'way Airlines. Cette compagnie aérienne à bas prix a récemment obtenu un certificat de prévention du gouvernement provincial chinois et une permission de vol de l’Administration de l'aviation civile de l'empire du Milieu. Elle pourra donc faire décoller ses avions à raison d’une rotation par semaine à partir de demain.Le vol vers la capitale du Hubei, désignée comme foyer initial du nouveau coronavirus, était interdit depuis le 23 janvier. Auparavant, Korean Air et China Southern Airlines effectuaient chacun quatre voyages par semaine. T'way a décroché un droit de trafic pour cette ligne l’année dernière avec une inauguration en janvier dernier, mais n’a pas pu réaliser un seul vol à cause de la pandémie.Selon un responsable du ministère, Wuhan constitue une ville industrielle fréquentée par de nombreux entrepreneurs sud-coréens et chinois, et les demandes pour une réouverture de cette ligne aérienne étaient nombreuses.