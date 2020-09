Billboard Hot 100 : « Dynamite » dans le peloton de tête pour la 3e semaine consécutive

Photo : YONHAP News

« Dynamite » du boys-band sud-coréen BTS continue de surfer sur son succès en occupant, hier heure locale, la deuxième place du Billboard Hot 100. C’est la troisième semaine depuis sa sortie qu'il se trouve dans le haut de ce classement américain. Ce nouveau tube en anglais, publié le 21 août, s’est hissé à la première position pendant les deux premières semaines.Le septuor est le seul groupe sud-coréen à être arrivé au premier rang de ce palmarès et, jusqu’à présent, seules 20 chansons ont réussi à conserver la tête deux semaines de suite. Cela montre que leur dernier titre jouit d’une popularité continue aux Etats-Unis. Cette semaine, c’est « WAP », morceau de la rappeuse Cardi B, en collaboration avec Megan Thee Stallion, qui est monté sur le trône.Par ailleurs, « Dynamite » figure au deuxième rang du Billboard Global 200, mis en place cette semaine et qui recense les clips les plus écoutés dans le monde en dehors du pays de l’oncle Sam.Les Bangtan Boys vont livrer jeudi une prestation de ce titre sur le plateau d'America's Got Talent sur la chaîne américaine NBC et deux jours plus tard lors du iHeartRadio Music Festival.