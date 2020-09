Mike Pompeo optimiste sur les négociations nucléaires avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a accordé, hier, un entretien à l’Atlantic Council, un think tank basé à Washington. Cet entretien était consacré en grande partie à l’actualité internationale.Questionné alors sur les négociations nucléaires entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, Mike Pompeo a affirmé que les deux pays pouvaient encore faire des progrès supplémentaires et qu’à ce propos, il était toujours optimiste. Et d’ajouter que des efforts conjoints étaient aussi déployés pour trouver une opportunité, sans pour autant donner plus de précisions.Le visage de la diplomatie américaine a ainsi laissé entrevoir que des contacts officieux étaient en cours entre Washington et Pyongyang afin de renouer leur dialogue.La fameuse « surprise d’octobre », comme on l'appelle, refait donc surface. Il s’agit d'un nouveau sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, ou au moins de pourparlers de haut niveau entre leurs pays, avant la présidentielle aux Etats-Unis.De l’avis des experts en la matière, il paraît cependant difficile d’espérer une avancée rapide dans les négociations en vue de dénucléariser le pays communiste à à peine 50 jours de l’élection.