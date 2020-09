Chung Sye-kyun réclame l’annulation des rassemblements massifs prévus le 3 octobre

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen a appelé des associations conservatrices à annuler leur projet d’organiser une manifestation massive contre le gouvernement, le 3 octobre, le jour anniversaire de la fondation de la Corée. Chung Sye-kyun a lancé cet appel, lors d'une réunion d'urgence gouvernementale qu’il présidait ce matin.Selon le chef du gouvernement, en cas de rassemblements, le gouvernement répondra de manière plus ferme en vertu de la loi afin de protéger la vie et la sécurité de la population. Et il est incompréhensible que certains activistes insistent pour les maintenir, alors que la mobilisation du 15 août, jour de la libération de Corée, a servi de catalyseur à la nouvelle flambée de l’épidémie de COVID-19 dans le pays.Par ailleurs, Chung a souligné comme un signe positif le fait que le nombre de nouvelles infections quotidiennes soit tombé aux alentours de 100, mais qu'il était encore trop tôt pour être rassuré, d’autant qu’il existe toujours des contaminations dans de petits clusters et que des patients asymptomatiques risquent de transmettre le virus.Enfin, le Premier ministre a déclaré que la situation actuelle n'était pas sans rappeler la grippe espagnole, au début du siècle dernier, pour laquelle aucun vaccin ni aucun remède n'existait, et que seul le port du masque permettait de se protéger. Il a ainsi exhorté les citoyens à respecter les mesures de prévention.