La ministre des Affaires étrangères se rendra au Vietnam demain

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères effectuera une visite au Vietnam les 17 et 18 septembre. Selon Kim In-chul, le porte-parole du ministère, Kang Kyung-wha a été invitée par son homologue vietnamien, Pham Binh Minh, qui est aussi vice-premier ministre adjoint, pour discuter des enjeux diplomatiques.Elle est la première cheffe de la diplomatie à faire une visite officielle dans ce pays d’Asie du Sud-est depuis le début de la propagation du nouveau coronavirus. Son dernier déplacement remonte au mois de mars 2018. Elle rencontrera à cette occasion le chef du gouvernement vietnamien, Nguyen Xuan Phuc.Lors de l’entrevue prévue le deuxième jour, ils vont discuter de leur coopération dans la réponse au COVID-19, du développement de leur partenariat stratégique ainsi que des circonstances régionales et internationales.La mise en place du système de l’entrée au Vietnam des personnels essentiels, comme les industriels, est aussi à l'ordre du jour, d’autant que les entreprises sud-coréennes qui y sont installées ont du mal à envoyer leurs employés. S'y ajouteront la réouverture des vols réguliers reliant les deux pays et la collaboration économique. Et Kang Kyung-wha rencontrera également des ressortissants sud-coréens.Ce sera son deuxième voyage d’affaire à l’étranger depuis l’apparition de la pandémie. Le premier était en Allemagne au début du mois dernier.