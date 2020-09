Les sanctions contre Huawei préoccupent les fabricants sud-coréens de composants

Photo : KBS News

Suite aux sanctions américaines contre Huawei, le géant chinois des télécommunications, aucune entreprise ne peut, depuis hier, lui fournir des semi-conducteurs produits à partir de technologies américaines. Ce dispositif devrait toucher de nombreuses entreprises sud-coréennes productrices et exportatrices.Parmi les 38 puces électriques du smartphone de la société chinoise, la moitié est importée, en grande partie, de Corée du Sud. L’année dernière, Samsung Electronics et SK Hynix lui ont vendu pour 10 000 milliards de wons de produits, soit 7,2 milliards d’euros, un circuit désormais bloqué. Comme les écrans font également l’objet de cette régulation, le coup sera aussi dur pour les firmes concernées.Certes, d’autres fabricants chinois de téléphones intelligents vont augmenter leur production et vont donc, d’une certaine manière, combler ce vide. Le problème est que les PME sud-coréennes ne peuvent pas tenir longtemps dans cette situation et doivent immédiatement trouver de nouveaux partenaires. Certaines d’entre elles prévoient de réclamer une permission de ventes au gouvernement américain, mais il est peu probable qu’elles l'obtiennent.Par ailleurs, les entreprises de pièces détachées de semi-conducteurs attendent une nouvelle opportunité dans le cas où la Chine accroît la fabrication de ces produits au sein du pays en créant un nouveau marché.